Post prüft Ausbau des Logistikzentrums Allhaming

Bis zu 10.500 Pakete pro Stunde

Amazon betreibt ein Lager in Prag, auch Tchibo hat eines in Tschechien, zudem landen viele Pakete über Deutschland in Österreich - und werden dabei in Allhaming verteilt. Falls das Logistikzentrum, in dem zur Hochsaison bis zu 10.500 Pakete pro Stunde bearbeitet werden, ausgebaut wird, müsste sich die Post ein zusätzliches Grundstück sichern.