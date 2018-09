Donaustrand in Urfahr fehlt jegliche Infrastruktur

Probleme mit Radfahrern

Der sich auch mit weiteren Kritikpunkten konfrontiert sah: Viele Strandbesucher kommen umweltfreundlich per Fahrrad ans Donauufer - doch es gibt dort keine Radabstellplätze. So werden die „Drahtesel“ massenweise in den Kurzparkzonen abgestellt, was den Bewohnern Parkplätze wegnimmt. Das praktizieren aber auch viele motorisierte Strandgäste: Dauerparker blockieren ganztägig die „blaue Zone“, weil der zuständige Ordnungsdienst dort kaum kontrolliert.