„Mehrheit der Muslime gefährdet die Gesellschaft“

„Boote im Mittelmeer müssen zurückgebracht werden“

Sarrazin fordert, die Einwanderung von Muslimen streng zu regulieren. Flüchtlinge müssten möglichst in der Nähe ihrer ursprünglichen Lebensgebiete versorgt werden. Boote im Mittelmeer sollten aus seiner Sicht an ihren Ausgangspunkt zurückgebracht werden. Illegale Einwanderer und in Deutschland abgelehnte Asylwerber will Sarrazin „unverzüglich und ausnahmslos“ abschieben.