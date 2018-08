Familie getötet: Führte Mörder ein Doppelleben?

Im einem ruhigen Vorstadthäuschen soll Chris Watts Mitte August ein furchtbares Verbrechen begangen haben: Nachdem von der zweifachen Mutter und den beiden Mädchen jede Spur fehlte, wandte sich der Familienvater selbst an die Medien. Der 33-Jährige meldete seine Ehefrau und die gemeinsamen Töchter als vermisst und spielte zu Beginn den besorgten Ehemann. „Ich will meine Familie zurück. Ich will, dass sie sicher sind. Ich will sie unbedingt zurück“, zeigte er sich kurz nach deren Verschwinden vor laufender Kamera besorgt.