Paar aus Holland verirrte sich in den Karawanken

Gegen 21.30 Uhr setzte der 60-jährige Bergwanderer per internationalen Notruf 112 einen Hilferuf ab, woraufhin er die Polizei in Slowenien erreichte. Diese verständigten die Kollegen in Kärnten. „Zu diesem Zeitpunkt stand kein Polizeihubschrauber mit Nachtflugausrüstung in Kärnten zur Verfügung. In der Zwischenzeit wurden die slowenische Bergrettung sowie der slowenische Polizeihubschrauber angefordert“, schildert ein Polizist.