MotoGP-Lauf in Silverstone wegen Sintflut abgesagt

Erstmals seit 1980, als auf dem Salzburgring Ende April schon vor dem Training 40 Zentimeter Schnee gefallen waren, ist ein kompletter Renntag in der Motorrad-WM abgesagt werden! In Silverstone war schon in den Qualifyings am Samstag klar gewesen, dass der für fünf Millionen Euro aufgebrachte neue Asphalt kein Wasser aufnehmen und unbefahrbar sein würde. Nach langem Zuwarten folgte um 17 Uhr die Entscheidung für die Absage der Bewerbe der MotoGP-, der Moto2 und der Moto3-Klasse. Die MotoGP-Piloten hatten mit zwei Ausnahmen - Jack Miller (AUS) und Johan Zarco (FRA) - für die Absage plädiert.