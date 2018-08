19-Jähriger trat auf den Bekannten der Mutter ein

Gegen 23.00 Uhr eskalierte der Streit in der Wohnung der Mutter. Der 19-Jährige wurde handgreiflich und bedrohte die beiden Opfer mit dem Umbringen. Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Erzherzog Johann-Straße trat der Verdächtige gerade auf den am Boden liegenden Bekannten ein. Die Beamten nahmen den 19-Jährigen unter Anwendung von Körperkraft fest und legten ihm die Handfesseln an. Anschließend brachten die Polizisten den Festgenommenen zur Polizeiinspektion Erzherzog Johann-Straße. Ein mit dem Verdächtigen durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.