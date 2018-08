Erdwespen stechen Baggerfahrer (34) fast zu Tode

Am Weg der Besserung

Vor Ort konnte der Notarzt den Kreislauf des Baggerfahrers so weit stabilisieren, dass er ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht werden konnte. „Der Patient ist am Weg der Besserung, bleibt zur Beobachtung im Spital“, sagt gespag-Sprecherin Brigitte Buberl.