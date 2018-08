CL-Quali: Wöber-Klub Ajax macht Riesenschritt

Ajax Amsterdam hat die Tür in die Gruppenphase der Champions League am Mittwoch weit aufgestoßen. Der Quali-Bezwinger von Sturm Graz besiegte Dynamo Kiew im Play-off-Hinspiel zu Hause mit 3:1. Im Meisterweg setzte sich AEK Athen in Budapest gegen Videoton Szekesfehervar mit 2:1 durch. Die Young Boys Bern und Dinamo Zagreb trennten sich 1:1. Die Rückspiele folgen nächsten Dienstag.