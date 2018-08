Schulstart reißt Loch in Geldtasche der Eltern

Die Preisunterschiede sind gewaltig! Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer OÖ hat im Land ob der Enns Testkäufe in 13 Geschäften gemacht: Ein Warenkorb mit den jeweils günstigsten Artikeln war im Maximarkt in Linz schon um 56,50 Euro zu haben, dieselbe Ausstattung kostete mit Markenprodukten schon bis zu 101,32 Euro! Bei einem Warenkorb für Mittelschüler kommt man auf bis zu 161 Euro! Wer vergleicht, kann also bares Geld einsparen.