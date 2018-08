Thomas Doll nicht mehr Trainer von Ferencvaros

Allerdings war Doll mit dem aktuellen Tabellenführer der ungarischen Liga Mitte Juli schon in der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League an Maccabi Tel Aviv aus Israel gescheitert. Der frühere Profi des Hamburger SV war seit 2013 in der ungarischen Hauptstadt engagiert und hatte Ferencvaros 2016 zum Titelgewinn sowie 2015, 2016 und 2017 dreimal in Serie zum nationalen Pokalsieg geführt.