Mädchen (3) nach Papst-Kuss von Tumor geheilt

Schon kurz nach Giannas Geburt schöpften die Ärzte Verdacht, dass das Mädchen nicht gesund ist. Eine genauere Untersuchung brachte bald an Tageslicht: In ihrem Kopf wucherte ein massiver Tumor. Spezialisten waren sogar verwundert, dass sie nicht bereits während der Schwangerschaft im Bauch der Mutter gestorben war. Da der Tumor inoperabel war, riet man den Eltern, ihre Tochter in ein Hospiz zu bringen und sich auf ihren Tod vorzubereiten.