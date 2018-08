Türkei: Schüsse auf US-Botschaft in Ankara

Die Polizei habe eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet, hieß es. Die Botschaft sollte in dieser Wochen wegen des islamischen Eid-al-Adha-Festes geschlossen bleiben. Die Botschaft in Ankara und das US-Konsulat in Istanbul wurden schon mehrmals von Militanten angegriffen. Zudem gingen zahlreiche Drohungen gegen die beiden diplomatischen Vertretungen ein.