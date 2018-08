Türken zertrümmern iPhones als Zeichen gegen Trump

Die Protagonisten des Videos dürften mit dieser Aktion wohl symbolisieren wollen, dass sie Erdogan in seinem Vorhaben, elektronische Produkte aus den USA zu boykottieren, unterstützen. Der türkische Präsident wolle als Reaktion auf die Sanktionen und Strafzölle der USA gegen die Türkei künftig Smartphones und Co. einfach selbst in seinem Land produzieren.