Duo bestahl schlafende Fahrgäste in U-Bahn

Zwei Männer, die schlafende Fahrgäste in Wiener U-Bahnen bestohlen haben, sind in der Nacht auf Samstag in der U4-Station Schönbrunn verhaftet worden. Der 35-jährige Pakistaner und der 27-jährige Moldawier sollen zumindest elf Diebstähle verübt haben, nach ihnen war bereits polizeiintern mittels Foto gesucht worden. Die Gesamtschadenssumme beträgt 5000 Euro, berichtete die Polizei am Sonntag.