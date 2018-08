Fulminantes Ende mit Top-Acts bei Traumwetter!

Heiß, heißer, „Krone“-Fest in Linz: Bei Temperaturen um die 30 Grad heizten österreichische und internationale Top-Acts wie Ina Regen, Joris, Melanie C, Nino de Angelo und viele weitere Stars dem Publikum ein und verwandelten die Linzer City drei Tage lang in eine riesengroße Party-Zone. Adabei-TV hat sich auch am Samstag ins Getümmel geworfen und bei den Stars umgehört, wie sie die heißen Temperaturen überstehen und was sie am „Krone“-Fest in Linz besonders begeistert.