Rapids Knasmüllner: Musketier als neuer Tor-Gigant

Ein bisserl mehr als bei der Admira ist da schon los„, grinste Christoph Knasmüllner, als er nach dem 4:0-Triumph gegen Slovan Bratislava, dem Aufstieg ins Play-off der Europa League, erstmals in die Mixed Zone des Allianz-Stadions kam. Wo er von Interview zu Interview gereicht wurde, überall die Musketiere zitierte: “Einer für alle, alle für einen." Als wäre ihm seine eigene Gala fast unangenehm. Drei Tore in einem Europacup-Spiel für Grün-Weiß, damit steht er auf einer Stufe mit Ernst Happel, Hans Krankl oder Antonin Panenka, das gelang letztmals Louis Schaub 2016. Sogar auswärts in Trencin.