Essstörung im Tarnmantel

Die Krankheit hat dich fest im Griff

Laut Österreichischem Frauengesundheitsbericht sind schätzungsweise 200.000 Österreicher von Essstörungen betroffen. 7500 Mädchen und Burschen leiden akut an Magersucht und Bulimie, viele müssen in Spitalsbehandlung. „Die Essstörung ist heimtückisch. Du glaubst, du hast die Krankheit überwunden, und plötzlich braucht es nicht viel, und sie hat dich wieder im Griff“, beschreibt es Marianne, die ihre Essstörung mit 13 bekam und mit 16 Jahren eine Therapie in der Wohngruppe KAYA begann. Prim. Dr. Michael Merl, zuständig für die medizinische Begleitung: „Wir betreuen hier junge Menschen mit Anorexie, Bulimie und atypischen Essstörungen. Viele von ihnen haben bereits Krankenhausaufenthalte hinter sich. Nach der Akutbehandlung im Krankenhaus können sich junge Menschen hier stabilisieren und wieder einen gesunden Zugang zu ihrem Körper und zum Essen entwickeln.“