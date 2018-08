Genua: Überlebender aus 20 Metern Höhe gerettet

Auch zwei Tage nach dem Brückeneinsturz in Genua suchen die Rettungskräfte weiterhin nach Verschütteten in den Trümmern. Wie gefährlich der Einsatz ist, zeigt sich in einem Video der italienischen Fuerwehr: Diese konnte den 28-jährigen Gianluca Ardini aus 20 Metern Höhe retten. Der Wagen, in dem der junge Mann festsaß, drohte jeden Moment in die Tiefe zu stürzen.