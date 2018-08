Serbe (35) durch Schüsse verletzt: Fahndung läuft

Zumindest dreimal ist auf jenen 35 Jahre alten Serben geschossen worden, der in der Nacht auf Mittwoch schwer verletzt im Salzburger Dr.-Hans-Lechner-Park aufgefunden worden war. Der Mann erlitt Schussverletzungen an der Schulter, an einem Bein sowie am Bauch. Bislang jedoch tappen die Ermittler auf der Suche nach den mutmaßlichen Tätern im Dunklen. Ein Mann, der kurz nach dem Vorfall von der Polizei festgenommen wurde, befindet bereits wieder auf freiem Fuß. „Er kommt als Verdächtiger nicht infrage“, so Sprecherin Irene Stauffer.