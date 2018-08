Leverkusen zettelt Internet-Streit mit Cech an!

Cech berührte einen Rückpass so unglücklich, dass der Ball fast ins eigene Tor fiel. Grund genug für den Bundesliga-Klub Bayer Leverkusen, eine sarkatische Nachricht an Arsenal zu schicken, mit dem Text: „Wir kennen da jemanden“… - Das ist eine Anspielung auf den Ex-Bayer-Goalie Bernd Leno, der im Sommer zu Arsenal wechselte, aber noch nie in der Anfangself der „Gunners“ stand und auch am Wochenende auf der Bank begann. Zudem sendete man noch ein Video mit einem weiten Abschlag von Leno in einer ähnlichen Situation. („Wenn du dich wunderst, wie man das macht, schrieben sie dazu)“.