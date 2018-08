„Tierschützerin“ hortete 41 Hunde - Cobra-Einsatz!

Ein paar Dutzend Bewohner und fast ebenso viele Hunde leben in einem Ort im niederösterreichischen Bezirk Mistelbach! Denn dort vegetiert eine selbst ernannte Tierschützerin mit mehr als 40 Vierbeinern. In ihrer Not riefen die Behörden wegen der „Animal Hoarderin und ihrer aggressiven Tiere“ jetzt sogar die Cobra zu Hilfe.