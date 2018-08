Tobender randalierte in Wiener Polizeiinspektion

Als „dumm und unfähig“ hat ein 64 Jahre alter Mann Beamte der Wiener Polizeiinspektion Fuhrmanngasse bezeichnet, als er sich am Freitagvormittag lautstark über eine Anzeige beschwerte. Beruhigende Worte der Polizisten ließ er völlig an sich abprallen, nach mehreren Abmahnungen wurde die Festnahme ausgesprochen. Doch das trieb den Tobenden vollends zur Weißglut, er ließ seine Wut am Mobiliar und an zwei Beamten aus …