Vater getötet: Sohn (31) gestand per Polizeinotruf

Nach Angaben der Exekutive ging der Notruf am Freitagabend bei der Badner Polizei ein. Am Telefon gestand der 31-Jährige, bereits vor etwa einer Woche eine schreckliche Bluttat begangen zu haben. So erklärte er, mit seinem Vater in dessen Wohnung in der Rickard-Lindström-Gasse im Bezirk Favoriten zunächst in einen heftigen Streit geraten zu sein.