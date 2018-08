Rad-Ikone Ullrich in die Psychiatrie eingewiesen

Der deutsche Ex-Radprofi Jan Ullrich, der Freitagfrüh festgenommen worden war, weil er in einem Nobelhotel eine Escortdame attackiert und verletzt haben soll, ist am Freitagabend in die Psychiatrie eingewiesen worden. Das sagte eine Polizeisprecherin in Frankfurt am Main, die auch bestätigte, dass es sich bei der Maßnahme um eine Zwangseinweisung handle. Gegen Ullrich werde wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.