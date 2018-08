Rapid hat „für diese Chance ein Jahr gearbeitet“

„Wir werden unser wahres Gesicht zeigen.“ Die Ansage von Goran Djuricin, der heute sein Trainer-Debüt im Europacup feiert, ist kämpferisch. Was für eine Rapid-Elf er in Bratislava ins Quali-Rennen schickt, lässt er offen. „Wir wollen sie überraschen.“ Auch Waffen für eine Kontertaktik hätte Rapid mit Berisha, Ivan und Co. Und das hat ja schon einmal funktioniert. Im Europa-League-Play-off vor zwei Jahren gewann Grün-Weiß bei Trencin 4:0. Der gegnerische Trainer damals hieß Martin Sevela, jetzt ist er Slovan-Coach.