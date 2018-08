Wallner: „Sehe die Regierung auf einem guten Weg“

Der Vorarlberger Umgang mit der sogenannten Flüchtlingskrise gilt vielen als vorbildhaft, ein Gutteil der Bleibeberechtigten wird bereits über diverse Programme für den Arbeitsmarkt fit gemacht. Drohen die Pläne des Bundes bezüglich Mindestsicherung und Kürzung des AMS-Budgets diese Bemühungen zunichte zu machen?

Nein, das sehe ich nicht so. Gerade in Zeiten der Hochkonjunktur muss man über solche Maßnahmen reden. Durch die niedrige Arbeitslosigkeit würden die Mittel pro Arbeitslosem ja auch nicht geringer werden. Unser Ziel ist es, dass Asylberechtigte so schnell wie möglich raus aus der Mindestsicherung und rein in den Arbeitsmarkt finden. Dafür wenden wir in Vorarlberg viel Energie auf. Unsere Unternehmen suchen derzeit händeringend nach Fachkräften - wenn wir die Arbeitsmarktintegration jetzt nicht schaffen, wann dann?