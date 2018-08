„Messlatte muss der Nutzen für den Bürger sein“

„Krone“: Ist das Verhältnis Bund/Länder wirklich so angespannt, wie es derzeit öfters erscheint?

Thomas Stelzer: Ich bin dafür, dass wir Zuständigkeiten neu regeln und vor allem klarer regeln. Aber: Das kann nur in einem Miteinander erfolgen. Das heißt, man muss miteinander darüber reden und sich klarwerden, wer kann was am besten und am effektivsten. Da nehme ich für uns Länder in Anspruch, dass wir in vielen Fragen oft näher dran sind und die Dinge daher auch rascher und mit mehr Hausverstand regeln bzw. erklären können.