Enthaftung von Bursche (18) in Florida auf Schiene

Dem jüngsten Eintrag ins Justizregister zufolge wurde der Antrag des Verteidigers bewilligt, der eine allfällige Enthaftung mit mehreren Bedingungen verknüpft. So hat der Anwalt beantragt, dass dem Burschen gestattet wird, nach Orange County - ein Verwaltungsbezirk in Florida - zu reisen und bis zum Gerichtstermin dort zu bleiben. Was die jüngsten Entwicklungen für den 18-Jährigen kurzfristig bedeuten, konnte man am Mittwoch im Außenministerium vorerst nicht abschätzen.