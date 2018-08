Österreicher in USA „in guten Händen“

Der nach einvernehmlichem Sex mit einer 15-jährigen Einheimischen in Florida inhaftierte Bursch aus Oberösterreich sei „in Sicherheit“. Das hat ein Beamter des Sarasota County Jail, in dem sich der 18-Jährige befindet, am Samstag erklärt. „Ich versichere Ihnen, er ist in guten Händen. Er ist nicht mehr in Gefahr“, hieß es seitens des Gefängnisses.