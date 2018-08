Bursch (18) in Haft: Zehntausende Euro an Spenden

Nach Internet-Romanze in die USA geflogen

Mit einer Internet-Romanze hatte der ganze Vorfall angefangen: Nach langen Liebesbriefen des Mädchens an den 18-Jährigen war der Bursche schlussendlich in die USA geflogen, um seine Chat-Freundin zu treffen. Die beiden kamen sich dabei auch körperlich näher. Das Mädchen soll sich als 16-Jährige ausgegeben haben, wie es heißt - tatsächlich war sie aber erst 15.