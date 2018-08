Salvini sagt Ausbeutung von Erntehelfern Kampf an

16 Tote und sieben Verletzte - das ist die Bilanz zweier Verkehrsunfälle in der süditalienischen Provinz Foggia, bei denen innerhalb von drei Tagen afrikanische Saisonarbeiter verunglückt sind. Diese waren auf dem Rückweg von den Gemüsefeldern gewesen. Die Unglücksfälle stellen in Italien einmal mehr das Thema der Ausbeutung von Migranten in der Landwirtschaft in den Mittelpunkt und sorgen für heftige Diskussionen. Innenminister Matteo Salvini verspricht nun, schärfer gegen sklavenähnliche Arbeitsbedingungen auf den Feldern vorzugehen.