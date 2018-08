Rapid, Sturm & LASK: DAS sind die Play-off-Gegner!

Rapid war wie Sturm in der Auslosung ungesetzt. Die Grün-Weißen hätten auch auf den FC Basel, den FC Kopenhagen oder NK Maribor treffen können. Hajduk Split belegte in der abgelaufenen Saison Platz drei in der kroatischen Liga und dürfte gegen Steaua Außenseiter sein. Der Traditionsklub aus Bukarest, der nach einem Namensstreit mit der rumänischen Armee offiziell nur noch „FCSB“ heißt, wurde in der heimischen Liga Zweiter. Während Hajduk in der zweiten Quali-Runde gegen Slawia Sofia kämpfen musste, schaffte Rumäniens Rekordmeister gegen Rudar Velenje (SLO) problemlos den Aufstieg.