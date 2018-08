Fast 40 Verfahren gegen Clans in Deutschland

Nach Informationen der Funke-Mediengruppe bedeutet dies im Vergleich zum Jahr 2016 eine deutliche Zunahme: Vor allem in den deutschen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und in Berlin habe die Polizei ein besonders scharfes Auge auf die Clans. Allein in Berlin sind nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden zwölf solcher Großfamilien mit mehreren Hundert Mitgliedern ansässig. Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte erst am Freitag angekündigt, es werde weiter mit Nachdruck gegen kriminelle Teile arabischer Clans ermittelt. „Wir dulden keine rechtsfreien Räume.“ Nach ihren Angaben sind 25 Prozent der organisierten Kriminalität arabischen Clans zuzurechnen.