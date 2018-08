Erster Auftritt nach WM! Neymar zurück bei PSG

Chinesische Fans haben den brasilianischen Fußball-Star Neymar im südchinesischen Shenzhen jubelnd empfangen. Der Stürmer ist zum Spiel von Paris Saint-Germain im französischen Supercup gegen Monaco am Samstag in die Metropole nahe Hongkong gereist. Neymar hatte wegen einer Verletzung seine PSG-Kollegen zuletzt vor fünf Monaten getroffen. Neymar hatte sich Ende Februar am Fuß verletzt und seither nicht mehr für PSG gespielt. Sein Comeback erfolgte im Vorfeld der WM im brasilianischen Nationaltrikot. Nach Wechselgerüchten, wonach er Cristiano Ronaldo bei Real Madrid nachfolgen sollte, hatte der teuerste Fußballer der Welt Ende Juli versichert, bei PSG bleiben zu wollen. Nun tritt er erstmals unter Neo-Coach Thomas Tuchel in Aktion.