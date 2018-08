GAK gewinnt erstes Grazer „Derby“ seit 2141 Tagen!

Erstmals nach langen 2141 Tagen Pause ist es am Freitagabend in Graz wieder so weit gewesen: Der GAK und der SK Sturm trafen in einem Grazer Derby aufeinander! Freilich: Der eine oder andere Purist wird wohl seine Nase gerümpft haben, weil vonseiten der „Blackies“ ja „nur“ die Amateure, also die zweite Mannschaft, aufgelaufen war und NICHT die Einser-Garnitur - ein „Derby light“ war das Duell trotzdem, vor allem im Fan-Lager des GAK tat dieser Umstand der Begeisterung in der großen Merkur Arena nämlich keinen Abbruch.