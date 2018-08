Burkaverbot: 100 Frauen allein im Juli abgestraft

Insgesamt 50 Anzeigen zählte man von Juli 2017 bis März 2018 in ganz Österreich wegen Verstößen gegen das Verschleierungsverbot - mittlerweile wird aber auf das Führen einer Statistik rund um das Burkaverbot verzichtet, zu stark sei die „Abnahme der Amtshandlungen“, hieß es am Donnerstag seitens der Polizei Wien. Gestraft wird in Österreich aber weiterhin - und in Salzburg auch dokumentiert. Laut Juli-Bilanz der Exekutive im Salzburger Zell am See, das sich besonders bei arabischen Touristen Jahr für Jahr größter Beliebtheit als Reisedestination erfreut, wurden etwa 100 Frauen, die gegen das Verbot verstoßen hatten, zur Kasse gebeten.