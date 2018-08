Burkaverbot: „Starke Abnahme an Amtshandlungen“

„Warum sind gleich zwei Streifenwagen eingetroffen?“, fragt der Lesereporter, der am 20. Juli, gegen Nachmittag, beobachtet hat, wie eine verschleierte Touristin am Wiener Heldenplatz in der Innenstadt aufgefordert wurde, ihren Schleier abzulegen. Eine Stellungnahme zu dem Vorfall gibt es nicht.