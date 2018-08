Mutter und Sohn drohten nach Unfall zu ertrinken

Dramatischer Unfall in Ferlach (Kärnten): Eine 53-jährige Ferlacher Autofahrerin kam Donnerstagnacht auf der Straße zum Strandbad Ressnig von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und blieb am Dach im Wasser des Vorfluters des Kraftwerkes liegen. Die Frau und ihr 20 Jahre alter Sohn am Beifahrersitz drohten zu ertrinken, als Wasser in den Wagen eindrang.