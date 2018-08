Ukrainer (23) nach Überfall auf Linzerin verhaftet

Der brutale Überfall auf eine 22-jährige Linzerin am Bahnhof St. Martin bei Traun ist geklärt: Die Kripo forschte einen 23-jährigen ukrainischen Staatsbürger als Räuber aus, Beamte des EKO Cobra nahmen ihn an seinem Arbeitsplatz fest. Der Beschuldigte zeigte sich zur Gänze uneinsichtig und nicht geständig. Wie berichtet, hatte der Räuber am 26. Juni sein Opfer am helllichten Tag zu Boden gestoßen und ihm das Handy gewaltsam entrissen.