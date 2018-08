Freiwillig hitzefrei: „Wo kommen wir da hin?“

Sollten Fiaker bei diesen Temperaturen hitzefrei bekommen? Per Gesetz müssen Kutscher ihre Tiere ab 35 Grad im Stall lassen. Vergangenes Jahr war das drei Mal der Fall. Am Mittwoch preschte Salzburg vor: hitzefrei für alle Pferde, obwohl der Grenzwert noch nicht erreicht war. krone.at hörte sich am Wiener Stephansplatz, der Fiaker-Zentrale in der Bundeshauptstadt, um.