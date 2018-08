Hitzefrei für die Fiakerpferde

Viel trinken, dieser Tipp gilt in der momentanen Hitzewelle nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren. Die Fiaker, die in Salzburg täglich ihre Runden drehen, bieten ihren Rössern natürlich ausreichend Wasser an, während sie auf Kunden waren, harren sie nicht in der Sonne aus, sondern suchen wie so viele andere die schattigen Plätze auf.

Seit diesem Jahr gibt es eine neue Regelung. Ab 35 Grad gibt es keinen Fiakerbetrieb in der Stadt Salzburg. Auch wenn diese magische Marke heute vermutlich knapp nicht geknackt wird, die Rösser bleiben trotzdem zuhause. „Sie werden den Tag auf der Wiese genießen“, so Franz Winter, Obmann der Fiaker-Vereinigung. Nein, kein Streik - sondern quasi ein Urlaubstag. „Das haben wir mit dem Veterinäramt abgemacht, so wie in den vergangenen Jahren auch schon“, so Winter.

Einzige Ausnahme sind bereits gebuchte Hochzeits-Fahrten oder fixierte Termine für Festspielgäste.