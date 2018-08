Malta: Modernes Tor zu den Schätzen der Geschichte

Doch die Ritter haben nicht nur Kirchen gebaut: In Mdina, das majestätisch auf dem höchsten Hügel der Insel thront und im Mittelalter noch Hauptstadt war, finden sich zahlreiche alte Paläste und Piazze - einer davon diente zuletzt der Serie „Game of Thrones“ als Drehort. In Birgu kann man im Inquisitorenpalast in ein dunkles Kapitel der maltesischen Geschichte eintauchen. Und auch auf Gozo, der Schwesterinsel von Malta, gibt es neben wunderbaren Steilküsten und Salinen, in denen seit der Römerzeit Meersalz gewonnen wird, einzigartige Bauwerke zu entdecken: Über dem Hauptort Victoria thront eine Zitadelle, deren Renovierung vor Kurzem abgeschlossen wurde und für deren schweißtreibende Besteigung man mit einem spektakulären Panoramablick belohnt wird. Zudem finden sich auf der Insel mit 35.000 Einwohnern gleich zwei Opernhäuser, die zweimal im Jahr bespielt werden und Musikliebhaber aus aller Welt anlocken.