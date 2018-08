Bluttest für Gehirnerschütterungen entwickelt

Test soll ab 2019 vermarktet werden

Die Entwicklung eröffnet laut Sanchez neue Möglichkeiten für schnelle Checks nach einem Unfall, etwa bei einem Boxkampf oder einem Fußballspiel. Dort könnte das Testergebnis darüber entscheiden, ob ein Spieler gefahrlos weitermachen kann. Aber auch in abgelegenen Regionen, etwa nach einem Kletterunfall, könnte der Test, der ab 2019 via Start-up-Unternehmen vermarktet wird, beispielsweise in einer Hausarztpraxis zum Einsatz kommen.