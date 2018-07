Eisbär tot: Empörung über „Sinnlos“-Kreuzfahrten

Die Attacke am Samstag geschah, als die Wächter eine Station zur Absicherung eines Landgangs einrichten wollten. Die je vier bis fünf Eisbärenwächter an Bord solcher Schiffe sollen dafür sorgen, dass die Passagiere gefahrlos an Land gehen können. Touristen waren während der gefährlichen Minuten nicht an Land.