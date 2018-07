E-Mails wegen eines angeblichen Lotteriegewinns

Die „Dr. Rodriguez & Co. Anwaltskanzlei“ aus Madrid meldet sich per E-Mail wegen der „Zahlung des nicht beanspruchten Preisgeldes“. “Das Büro des nicht beanspruchten Preisgeldes in Spanien“ habe den vor zwei Jahren gemachten Gewinn in der „Weihnachtsförderunglotterie“, den der „sehr geehrte Begünstigte“ ja nicht beansprucht hat, gewinnbringend angelegt. Aus 1.800.000 seien nun 2.500.000 Euro geworden! Bevor das Geld ausgezahlt werde - was bis 31. 10. 2018 möglich sei -, müsse die „Anwaltskanzlei“ die Identität des Gewinners überprüfen. Also einfach Namen, Adresse, Geburtsdatum, Handynummer, Mail-Adresse... angeben, unterschreiben und auf die Überweisung warten. So die Versprechung in dem Mail.