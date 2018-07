Wien hat nach wie vor die meisten Arbeitslosen

Insgesamt hat sich die Arbeitslosigkeit den AMS-Daten zufolge österreichweit verbessert. Im ersten Halbjahr sank sie verglichen mit dem Vorjahreszeitraum - bis auf Bludenz - in allen Bezirken. Am stärksten sank die Quote in Jennersdorf (Burgenland), nämlich um 2,1 Prozentpunkte, gefolgt von Lienz und Voitsberg (je -2,0 Prozentpunkte). Aber auch in der Bundeshauptstadt sank die Arbeitslosigkeit um 1,0 Prozentpunkte.