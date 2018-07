Nach Regenfront kommt jetzt nächste Hitzewelle

Am Montag stauen sich nach den Gewittern des Wochenendes an der Alpennordseite noch die Wolken, aber auch im Osten und Südosten bringt das abziehende Tief laut den Wetterexperten von UBIMET zahlreiche Restwolken. Am meisten Sonne bekommt der Süden ab, wo die Temperaturen bereits am Montag, an dem offiziell die nach dem Sternbild „Großer Hund“ benannten Hundstage beginnen, auf 28 Grad steigen.