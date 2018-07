Mädchen (13) gequält: Vier Jugendliche verurteilt

Psycho-Gutachten für Rädelsführer angefordert

Der Prozess gegen zwei Brüder - offenbar die Rädelsführer der Clique - ist zur Einholung eines Gutachtens bereits in der Vorwoche auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Die Richterin will die Frage klären lassen, ob bei den 15 und 17 Jahre alten Burschen die Voraussetzung zur Einweisung in eine Anstalt für zwar zurechnungsfähige, aber geistig abnorme Rechtsbrecher vorliegt. Es geht darum, ob in unbehandeltem Zustand weiterhin eine Gefahr von ihnen ausgeht und sie erneut solche Taten begehen könnten. Wenn die Expertise des Gerichtssachverständigen vorliegt, wird der Prozess gegen die beiden fortgesetzt.