Brauereien haben großen „Durst“ nach Flaschen

Engpass in Grieskirchen

Während Grieskirchner Bier zuletzt auf Facebook einen Aufruf startete, leere Kisten zurückzubringen, herrscht bei der Starzinger-Gruppe, zu der die Brauerei Aspach und Bräu am Berg in Frankenmarkt gehören, keine Flaschen-Not. Und bei der von Magne Setnes geführten Brau-Union? Schon im Mai und Juni erinnerte das von Linz aus agierende Unternehmen, das Leergut zu retournieren. „Im Sommer vergessen viele darauf, die Flaschen und Kisten zurückzubringen“, so Sprecherin Gabriele Straka.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung